Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i, Türkevi’nde kabul etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i kabul etti

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'i kabulünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile BM 78'inci Genel Kurulu marjında bir araya geldik, gündemimizdeki bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Her zaman olduğu gibi NATO misyonlarına en aktif destek veren ülkelerden biri olmayı sürdüreceğiz."

Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.