Ak Parti Yıldırım İlçe başkanlığı, vatandaşlarla bir araya gelerek görüşlerini ve mesajlarını dinledi.

Düzenlenen organizasyonda ayrıca Cumhurnaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırılması amacıyla bir mektup masası kuruldu.

Erdoğan'a sesini duyurmak isteyenler masa etrafında toplandı.

İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada her bir mektubun milletin sesi ve Türkiye'nin geleceği için önemli bir adım olduğu vurgulandı. Etkinliğe yoğun katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür eden parti yönetimi AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda , "Bugün Cumhurbaşkanına Mektup Aracımız, Eğitim Mahallesi Pazar Alanı’ndaydı.

Vatandaşlarımızla buluştuk, görüşlerini ve mesajlarını dinledik. Her bir mektup, milletimizin sesi ve geleceğimizin umudu! Destek veren herkese teşekkür ederiz! " denildi.