Ankara'da Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Hemşehri Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında satır başları şu şekilde:

Ankara'nın 15 Temmuz gecesine gösterdiği kahramanlık nesillerden nesillere gösterilecek bir kahramanlık olarak tarihteki yerini aldı. Türkiye'nin 80 vilayetinin tamamından gelerek geleceğinizi bu şehirde kurdunuz. Bu şehir de size barınacak yuva, sofranıza koyacak ekmek verdi. Ankara'yı sadece Mamak'la Sincan arasında bir şehir görenler kalp gözüyle bakmayanlardır. Şayet öyle baksalardı burada tüm illeri göreceklerdi.



Bu vatan topraklarını parçalamak dışında gayeleri olmayanların kalp gözleri zaten mühürlüdür. Bizim sözümüz Malazgirt'ten bu yana Anadolu coğrafyasını ebedi vatan bilen, ecdat mirasına dört elle sarılanlardır. Bizim sözümüz, PKK'sından FETÖ'süne tüm örgütlerin hain emellerine karşı tek millet, tek vatan, tek devlet şiarında buluşanlaradır. Bizim sözümüz, emperyalistlerin üzerimize oynadığı oyunları bir kez daha boşa çıkarmak için, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyenleredir. Bizim sözümüz milletedir. Siyasi hayatımızın her döneminde bugün de sözümüz milletimizedir. yarın da öyle olacaktır.

SÖZÜNÜ KANDİL'E SÖYLÜYOR



Cumhur ittifakı da sözünü millete söyleyenlerin ittifakıdır. Kardeşlerim, biz sözümüzü millete söylerken, seçimdeki rakibimiz her gün başka bir maskeyle arzı endam eden zatın sözünün kimlere olduğunu iyi biliyorsunuz. CHP genel Başkanı özerklik diyerek, Selahattin Demirtaş özgür kalacak diyerek, YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz diyerek sözünü Kandil'e söylüyor. Kandil'dekiler de desteklerini açıklayarak mukabele ediyor. FETÖ de, içerdeki dışardaki tüm mecralarını tahsis ederek CHP Genel BaşkanI'na desteğini sürdürüyor.

SEN NASIL HESAP UZMANISIN



Seslendiği bir diğer yer de Avrupa'sından Amerika'sına Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlardır. Aleyhimize yaptıkları kampanyalar ile karşılık veriyor onlar da. Bay bay Kemal Selo'ya ne diyor? Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan değil mi? Yasin Börü yavrumuzun ölümüne neden olan değil mi? Selo'yu serbest bırakmak istiyorsanız oyu bize vereceksiniz, diyor. Bizim üzüldüğümüz ülkesine sevdasından şüphe duymadığımız CHP seçmeninin düşürüldükleri durumdur. Artık yeni bir Seçim olan 28 Mayıs'ta hepiniz tercihinizde serbestsiniz. CHP genel başkanı kendisine açılan krediyi yanlış yollara saparak heba etti. Sen nasıl hesap uzmanısın ki toplam oyu 1 eden partilere 40 vekil verdin. Cumhur ittifakı 323 parlamenter ile parlamentoda yerini aldı. 28 Mayıs'ta gelin Türkiye Yüzyılı'nın etrafında kenetlenelim.

SEN İSTANBUL'DA 4 YILDA NE YAPTIN

Esenboğa Havalimanı'nı kim yaptı, bay bay Kemal mi yaptı? Biz yaptı biz. Melih Bey Ankara başkanı olduğu dönemde biz yaptık. Sorun ya, 4 yılda ne yaptın diye sorun. İstanbul'a sorun. Sen İstanbul'a 4 yılda ne yaptın? İzmir'in havalimanını da bu kardeşiniz yaptı. Bundan sonra da biz yaparız. İzmir İstanbul arasını 7 buçuk saatten 3 buçuk saate biz indirdik. Dağları kim deldi, biz deldik. Sen İzmir vekilisin, belediye sizde İzmir'e ne yaptınız. Yağmur yağdığında sel alıp götürüyor.

EN BÜYÜK DÜŞMANIMIZ REHAVETTİR

Ankara'da eğitime bakın AK Parti var. Sağlığa bakın AK Parti var. Bilkent'i kim yaptı? Yine en son aynı büyüklükteki hastanemizi yaptık. Durmadık usanmadın, eserlerimiz ile yola devam ettik. 27 Mayıs ülkemizin demokrasi tarihinin en önemli yol ayrımlarından biri. Pazartesi 29 Mayıs. Şanlı tarihimizin en önemli zaferlerinden biri. Bu iki önemli günün arasında 28 Mayıs var. Acılarımızdan ders aldığımız bir şölene çevirelim gelin. Kökenine, mezhebine, siyasi tercihine bakmaksızın her insanımızın bu kutlu yürüyüşte yer almasını istiyoruz. Gönlümüz de kollarımız da sonuna kadar açıktır. Biz 85 milyonun cumhurbaşkanıyız. Her birinin geleceğine ışık tutuyoruz. Her vakit olduğu gibi siz ne diyorsanız onu söylüyoruz. Siz hangi istikameti gösteriyorsanız oraya doğru yürüyoruz. Bunun için sizlerden çevrenizdeki komşularınızı eşinizi, dostunuzu, akrabanızı mutlaka sandığa gitmeye ve tercihini doğrudan yana kullanmaya teşvik etmenizi bekliyorum. Unutmayın en büyük düşmanımız rehavettir, zafer sarhoşluğudur. Biz orayı boş bırakırsak gelir birileri doldurur.

SİVAS'TA 100 BİN KİŞİ İLE MİTİNGİMİZİ YAPTIK

Neredeyse yurt dışında 2 milyona yaklaştı verilen oy. İstiyoruz ki yurt dışından da gümbür gümbür oylar gelsin. Dün bunu Malatya'da gördüm 50 bin kişi katıldı. Sivas'ta 100 bin kişi ile mitingimizi yaptık.

SİNAN OĞAN İLE BERABER ZAFERİ KUTLAYACAĞIZ

Kandil'deki terör baronlarının desteklediği bilinen birine benim milletim oy verir mi, bu ülkemiz teslim edilir mi? Rakibini kaset kumpası ile çekilmeye zorlayan birine bu ülke teslim edilir mi? Sinan Oğan ile birlikte bu süreçte bu zaferi millletçe beraber kutlayacağız. Terörle mücadelede bizimle aşık atmaya hiçbirinin gücü yetmez. Teröristleri ininde yok olmaya yiten bizdik. Bunların böyle bir derdi oldu mu olmadı?

500 BİN MÜLTECİYİ GÖNDERDİK

Şimdi kafayı sığınmacılara taktılar. Biz bir Almanya'yı Fransa'yı görmezden gelemeyiz. Biz de aynı şekilde program içerisinde yapıyoruz. 500 bin civarında mülteciyi Suriye'nin kuzeyindeki briket evlere göndermeye başladık. 1 milyon mülteciyi iskan edeceğimiz konutların yapımı da devam ediyor Biz ihanet şebekesi değiliz, ensarız. Muhacirlere de o şekilde yaklaşıyoruz.



BAY BAY KEMAL AÇ SUSUZ BIRAKABİLİR

Gözü yaşlı ailelere ziyaret etmeyen bay bay Kemal kalıkmış insanlık dersi veriyor. Defne bay bay Kemal'e yüzde 90 oy verdi ama biz Defne Hastanesi'ni bunlara rağmen yaptık. Bize oy versin vermesin biz ona bakmayız. İnsanlar yaşıyor mu yaşıyor? Biz bu yatırımı yaptık. Bay bay Kemal aç susuz bırakabilir ama biz bırakamayız.

YATIRIMLARIMIZA SALDIRDILAR

Tek vaadi ülkeyi parlamenter sistemine geçirmek olduğu bunun için de attığı adımı tutturamadı. Kampanyasında bundan vazgeçti. Hepsinden öte gurur kaynağımız olan savunma sanayine bile saldırdılar. Yatırımlarımıza saldırdılar. İş durdurma yoluna gittiler. Kredi kaynaklarımızı tehdit ettiler. Siz kredi verirseniz bunları ödemeyeceğiz dediler. Bunlar size delikli kuruş bile vermez. Londra'nın tefecileri kime para vereceğini çok iyi bilir.

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