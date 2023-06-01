Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan'ın malvarlığı:

Güneysu Dumankaya Köyü'nde 1988 yılında edinilen 10 bin TL değerinde 2000 m² arazi

Üsküdar Kısıklı'da 2019'da edinilen 7 milyon 695 bin TL değerinde iki ayrı konut hissesi

Albaraka Türk Merkez Şubesi'nde 1.346.614,53 TL

Albaraka Türk Altunizade Şubesi'nde 96.723,55 TL

Ziraat Katılım Bankası'nda 411.541,60 TL

Nezdinde 30.000 TL

Mustafa Erdoğan'a 5.390.000 TL borç