Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Erdoğan'ın malvarlığı:
Güneysu Dumankaya Köyü'nde 1988 yılında edinilen 10 bin TL değerinde 2000 m² arazi
Üsküdar Kısıklı'da 2019'da edinilen 7 milyon 695 bin TL değerinde iki ayrı konut hissesi
Albaraka Türk Merkez Şubesi'nde 1.346.614,53 TL
Albaraka Türk Altunizade Şubesi'nde 96.723,55 TL
Ziraat Katılım Bankası'nda 411.541,60 TL
Nezdinde 30.000 TL
Mustafa Erdoğan'a 5.390.000 TL borç