Erenler Belediyesi, 2025 yılı boyunca Diş Polikliniği ve Erenler Aile Koruma Merkezi çalışmalarıyla 4 bin 406 vatandaşa hizmet sundu.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Erenler Belediyesi Diş Polikliniği, 2025 yılı içerisinde 3 bin 182 vatandaşa ağız ve diş sağlığı hizmeti sundu. Erenler Aile Koruma Merkezi ise yıl boyunca danışmanlık hizmetleriyle dikkat çekti. Merkezde; çocuk danışmanlık, aile danışmanlık, ebeveyn danışmanlık, kadın danışmanlık ve bireysel danışmanlık alanlarında toplam bin 224 seans gerçekleştirildi.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Vatandaşlarımızın hem sağlık hem de sosyal yönden daha güçlü bir yaşam sürmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Diş Polikliniğimizde binlerce hemşehrimize hizmet sunarken, Aile Koruma Merkezimiz aracılığıyla da ailelerimize ve çocuklarımıza profesyonel danışmanlık desteği sağlıyoruz. Çalışmalarımızı artarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.