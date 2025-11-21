Erenler Belediyesinde Sıfır Atık Eğitimi düzenlendi. Eğitimde konuşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Belediyemizde sıfır atık bilincini tüm çalışanlarımızla birlikte güçlü bir şekilde yaşatmak istiyoruz" dedi.

Erenler Belediyesi, sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında belediye personeline yönelik Sıfır Atık Eğitimi düzenledi. Belediye hizmet binasında gerçekleşen eğitimde atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm süreçleri ve israfın azaltılmasına yönelik uygulamalar ele alındı. Eğitime katılan personele; Sıfır Atık Yönetmeliği doğrultusunda uyulması gereken kurallar, belediye birimlerinde uygulanması planlanan yeni sistemler ve atık takibi hakkında detaylı bilgiler verildi. Eğitimde selamlama konuşmasında bulunan Belediye Başkanı Şenol Dinç, çevre duyarlılığının önemine vurgu yaptı. Başkan Şenol Dinç, "Sıfır atık, sadece bir proje değil; geleceğimiz için bir zorunluluktur. Belediyemizde bu bilinci tüm çalışanlarımızla birlikte güçlü bir şekilde yaşatmak istiyoruz. Hem kurum içinde hem de ilçemizde daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu. Sıfır Atık projesi çerçevesinde eğitimlerin devam edeceği ifade edildi.