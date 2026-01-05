Erenler Belediyesi, Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda bir araya geldi. Belediye Başkanı Şenol Dinç, ilçenin önemli noktalarında tamamlanan asfalt çalışmalarını değerlendirirken, memurlara ödenen sosyal denge tazminatının yüzde 100 oranında verilmeye devam edileceğini açıkladı.

Belediye meclis salonunda düzenlenen 2026 yılının ilk toplantısında, 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, ilçede yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları ile personel haklarına yönelik düzenlemeler ele alındı. Başkan Dinç, ilçedeki ulaşım yatırımları kapsamında sanayi tesislerinin yoğunlukta olduğu Kozluk Caddesi ile Yazılı ve Kayalarmemduhiye mahallelerinde asfalt yenileme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Tepe Mahallesi'nde başlatılan kapsamlı asfalt çalışmaları hakkında da meclis üyelerine bilgi veren Dinç, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür etti.

Toplantıda, belediye bünyesinde görev yapan memurları ilgilendiren Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi de gündeme geldi.

Sözleşmenin yenilendiğini duyuran Dinç, memurlara ödenen sosyal denge tazminatının yüzde 100 oranında verilmeye devam edileceğini açıkladı.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin oylanarak karara bağlanmasıyla sona erdi.