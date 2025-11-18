Erenler Belediyesi ilçedeki 12 okulda ‘Afet Farkındalık Eğitimleri’ başlattı. Başkan Şenol Dinç, "Amacımız, hazırlıklı ve güçlü bir toplum oluşturmak" dedi.

Erenler Belediyesi, afet bilincini artırmaya yönelik önemli bir çalışma başlattı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından yürütülen program kapsamında ilçedeki 12 okulda ‘Afet Farkındalık Eğitimleri’ verilecek. Eğitimlerin ilki Yeşiltepe İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Öğrencilere afet anında doğru davranış şekilleri, acil durum planlaması ve risklerden korunma yöntemleri konusunda kapsamlı bilgiler verildi. Eğitimlerin ardından gerçekleştirilen tahliye tatbikatıyla öğrenciler, öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu. Program sonunda öğrencilere katılım belgeleri ile Afet ve Acil Durum Bilgi Kartları takdim edildi. Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, eğitimlerin önemine dikkat çekerek, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın afetlere karşı bilinçlenmesi, daha güvenli bir toplum inşa etmemizin en kritik adımlarından biri. Amacımız, hazırlıklı ve güçlü bir toplum oluşturmak" diye konuştu.