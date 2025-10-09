Kongrede sunum yapan Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama ve Reklamcılık Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Fatih Bilici, "Tüketici Zihninde Organik Süt: Geleneksel İmgeler, Estetik Stajyerler ve Güven Problemi" adlı projesinde tüketicilerin organik ürünlere yönelik algısını inceledi. Uzun yıllardır pazarlama alanında çalışan Bilici, bu çalışmada tüketicilerin organik ürünlere bakışını anlamak amacıyla 12 kişiyle derinlemesine görüşmeler yaptıklarını belirtti. Görüşmeler, tüketicilerin organik ürünleri nasıl tanımladıklarını ve neye güven duyduklarını ortaya koydu. Organik süt algısının hangi unsurlarla şekillendiği sorusuna Bilici, insanların ürünleri değerlendirirken genellikle görsel sadelikten ve doğallıktan etkilendiklerini söyleyerek cevap verdi. Katılımcıların pastel tonlarda, üzerinde dağ ya da inek görseli bulunan ve az yazılı ambalajları organik olarak algıladıklarını belirtti.

Organik ürünlerin yalnızca sağlıkla ilişkilendirilmediğine de dikkat çeken Bilici, yapılan görüşmelerde nostalji duygusunun güçlü biçimde öne çıktığını söyledi. Katılımcıların organik ürün dendiğinde köyde büyüklerinin yaptığı süt, yoğurt ya da balı hatırladıklarını aktardı. Bu ürünlerin, tüketiciler için yalnızca bir gıda değil, geçmişe ve doğaya duyulan özlemin simgesi haline geldiğini ifade etti. Ambalaj üzerindeki sertifika işaretleri ve kodlar konusundaki soruya ise Bilici, birçok tüketicinin bu bilgileri gördüğünü ancak anlamlandıramadığını belirterek cevap verdi. Bunun, bilgi ve eğitim eksikliğinden kaynaklandığını vurguladı. İnsanların teknik terimleri çözümleyemedikleri için organikliğe dair yargılarını daha çok ambalajın görsel unsurlarına göre oluşturduklarını söyledi. Bilici, araştırmanın neticesinde organik ürünlerdeki güven probleminin yalnızca üretim süreçlerinden değil, markaların iletişim biçimlerinden de beslendiğini ifade etti. Tüketici güvenini güçlendirmek için sade, anlaşılır ve şeffaf bir iletişim dilinin önemine dikkat çekti.