Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imza programında konuşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize en güzel hizmeti sunmak için çok çalışacağız” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Ahmet Öksüzali ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede SDS imzaları atıldı. Şube Başkanı Ahmet Öksüzali imza programında, “İmzaladığımız SDS’nin çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyor, katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Şenol Dinç’e teşekkür ediyorum. Kendisine bir kez daha yeni görevinde de başarılar diliyorum” diye konuştu.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç ise, “İmzaladığımız Sosyal Denge Sözleşmesi’nin şehrimize, ilçemize birlikte hizmet ettiğimiz ve ilçemizi yarınlara taşıyacağımız yerel yönetimler çalışanı mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize en güzel hizmeti sunmak için çok çalışacağız” şeklinde konuştu.