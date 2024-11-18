SASKİ, Erenler ilçesinde başlattığı 25 milyonluk projede 10 bin metrelik yeni içme suyu hattı inşa edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Erenler’in Kayalarreşitbey, Kayalarmemduhiye, Yazılı ve Ekinli Mahallelerini içine alan 25 milyonluk proje çerçevesinde 10 bin metrelik yeni içme suyu hattı inşa edecek. İhale aşaması tamamlanan 25 milyon liralık projede yer tesliminin ardından saha çalışmaları başlıyor. Yeni içme suyu hattı sayesinde abonelere, kaliteli ve kesintisiz içme suyu hizmeti sağlanmış olacak. 25 milyonluk proje kapsamında, Erenler ilçesinin 4 mahallesindeki mevcut eski hatlar tamamen kaldırılarak güçlü altyapı sistemi inşa edilecek. Böylece eski hatlardan dolayı meydana gelen su kayıpları minimum seviyelere indirilerek bölgedeki altyapının geleceği uzun yıllar garanti altına alınacak.