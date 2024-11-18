Huawei XMAGE Global Fotoğrafçılık Sergisi, dünyanın en büyük mobil fotoğraf sergilerinden biri olarak 29 Kasım - 1 Aralık 2024 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.İSTANBUL (İGFA) - Huawei’nin fotoğrafçılık alanında 12 yıllık birikimini ve kültürel çeşitliliği yansıtan XMAGE Sergisi, Dünya turundaki son ve Avrupa'daki tek durağı olarak İstanbul’da açılıyor.

“Kalpleri Isıtan Bir Dünya” teması etrafında şekillenen sergi, insanlığın ortak hikayelerini mobil fotoğrafçılıkla gözler önüne serecek..

Sergi, İstanbul’un binlerce yıllık tarihi ve kültürel zenginliğiyle modern teknoloji ve mobil fotoğrafçılığı bir araya getirerek hem sanatsal hem de teknolojik bir buluşma noktası olacak.

"Kalpleri Isıtan Bir Dünya" konsepti ile ziyaretçilere insanlığın farklı köşelerinden yürek ısıtan kareler sunacak olan XMAGE Sergisi, İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.