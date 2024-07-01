Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Yaz Dönemi kursları Ergene’de başladı.

Çocuklar ve gençlere sporu sevdirmek onları spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve toplumda spor kültürünü oluşturmak amacıyla Ergene’de açılan yaz dönemi GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları faaliyetleri başladı.

Ergene Spor Kompleksi Kapalı Kortunda kort tenisi, Ulaş Futbol Sahasında futbol, Yıldırım Beyazıt Han Kapalı Spor Salonu ile Ergene Belediyesi Spor Salonunda basketbol, Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Ergene Belediyesi Spor Salonunda voleybol, Ergene Anadolu Lisesi ve Cumhuriyet İlkokulunda Halk Oyunları branşlarında düzenlenen ücretsiz kurslara 5 - 18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler katılabilecek.

Başvuruların Ergene Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Sağlık Mahallesinde bulunan Spor Kompleksindeki Mustafa Aslan Gençlik Merkezine ve Ulaş Futbol Sahasına yapılabileceği kaydedildi.