Milli tenisçiler Ergi Kırkın ve Yankı Erel, Katar’da düzenlenen toplamda 25 bin Dolar ödüllü M25 Doha Turnuvası’nda şampiyon oldu.

Sert zeminde gerçekleşen organizasyonda ilk turu walkover olarak geçen Kırkın/Erel ikilisi çeyrek finalde Gürcü rakiplerini, yarı finalde ise 1 numaralı seri başı Çek rakipleri Marek Gengel/Matej Vocel’i yenerek finale ilerledi. Final maçında Japon rakipleri Masamichi Imamura/Naoki Tajima’yı 4-6, 6-3 ve 10-2 ile geçen Yankı Erel/Ergi Kırkın ikilisi beraber ilk çiftler şampiyonluğunu elde etti.