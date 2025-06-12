Yıldırım Belediyesi Erguvan Türk Halk Müziği Korosu’nda yaklaşık 8 aydır, türkü repertuvarı, ritim, tartım ve metronom gibi dersler alan 73 kursiyer eğitimlerini tamamladı. Eğitim döneminin sonunda Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde sahneye çıkan Erguvan Türk Halk Müziği Korosu, birbirinden güzel 20 eseri seslendirdi. Erguvan Halk Dansları Topluluğu da Karadeniz, Zeybek ve Bursa folklor gösterileriyle Koro’ya eşlik etti. Yıldırımlıların yoğun ilgi gösterdiği konser sonrası kursiyerlerin performansı ayakta alkışlandı. Şehrin sadece yapılardan, binalardan ibaret olmadığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Sanat bir şehrin standartlarının belirlenmesinde etkili olan temel faktörlerden birisi. Aynı zamanda insan benliğinin bir yansıması. Biz bir taraftan şehrimizi imar ederken, bir taraftan da insanlarımızın gönüllerini mamur ediyoruz. Koromuzu gösterdikleri performanstan dolayı kutluyor, hemşehrilerimize yaşattıkları güzel akşam için de kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bülten