EHF Erkekler Avrupa Kupası birinci eleme turunda mücadele eden temsilcilerimiz Beşiktaş ve Spor Toto, ilk maçlarını kazandı.ANKARA (İGFA) - Spor Toto, ilk maçta Finlandiya'nın IFK Handball Helsinki takımını 29-28 mağlup etti. Finlandiya'nın Helsinki kenti Pirkkola Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Spor Toto 16-9 önde kapattı. Karşılaşmanın rövanşı yarın saat 15.00'te (TSİ) aynı salonda oynanacak.

EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele eden diğer temsilcimiz Beşiktaş ise İstanbul'da Ukrayna'nın Donbas ekibi ile oynadığı ilk maçtan 41-30 galip ayrıldı. Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Beşiktaş 22-9 önde kapattı. Karşılaşmanın rövanşı yarın saat 17.00'de yine Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanacak.