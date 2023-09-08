Erkeklerde göğüs büyümesinin temel ya da %95 sebebi, o bölgedeki yağlanmadır. Özellikle günümüzdeki beslenmelerde erkek vücudunda karın ve göğüs bölgesinde yağlanma çok sık karşılaştığımız bir durumdur. Aslında problem göğüs büyümesi değil, göğüs bölgesindeki yağın artması olacaktır.

Genellikle ameliyatsız çözdüğümüz yani kesiksiz çözdüğümüz bir problemdir. Burada yapılması gereken şey, küçük iki tane iğne deliğinden girerek içerideki yağ dokusunu yumuşatacak bir sıvı vermek ve sonra bu deliklerden içerideki yağ dokusunu almaktır. Burada kullanılacak yöntem lazer veya radyo frekans yardımıyla liposuction ya da lipoliz olacaktır. Bunlar genellikle narkoz gerektirmeyen, hafif bir uyku hali altında yapılabilen, 15-20 dakika süren çok basit ameliyatlardır. Hastanın yarım gününü alır.