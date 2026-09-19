Atıl durumdaki verimli toprakların tarımsal üretime dönüştürülmesini ve üretim potansiyelinin değerlendirilmesini hedefleyen uygulama ile araziler Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) dahil edilecek. Böylece tarımsal üretim planlaması daha etkin yürütülerek gıda arz güvenliğine katkı sunulacak.

Söz konusu uygulamaya ilişkin merak edilen 5 temel başlık şöyle:

1. Kapsama hangi araziler dahil ediliyor?

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile ilgili yönetmelik uyarınca; çeşitli gerekçelerle üst üste iki yıl süreyle ekilmeyen veya işlenmeyen tarım alanları, bedeli hak sahiplerine ödenmek kaydıyla sezonluk olarak Bakanlık aracılığıyla kiraya veriliyor.

2. Tespit ve ilan süreci nasıl yürütülüyor?

2026 üretim sezonu doğrultusunda il ve ilçe düzeyinde teşkil edilen Arazi Tespit Komisyonları saha çalışmalarını bitirerek işlenmeyen parselleri belirledi. Kiralama havuzuna alınan bu arazilere ilişkin askı ve ilan süreci 1 Eylül’de başlatıldı.

3. İşlemler hangi kurum tarafından yapılacak?

İlan sürecinin neticelenmesi ve mülki amir onaylarının alınmasıyla birlikte kiralama işlemleri, üreticilerden gelecek talepler doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlükleri koordinesinde gerçekleştirilecek.

4. Kira bedeli nasıl hesaplanıyor?

Belirlenecek kira tutarı komisyonun tayin edeceği rayiç değerin altında olamayacak. Rayiç bedel tespiti yapılırken, kiralamaya konu parselle aynı yerleşim yerinde yer alan ve benzer nitelikler taşıyan en az üç kiralık tarım arazisi emsal olarak değerlendirilecek.

5. Başvurular nereye ve nasıl yapılacak?

İlana çıkarılan tarım arazilerini kiralamak isteyenler, kiralama talep belgesini doldurarak ilan müddeti içerisinde ilgili il müdürlüklerine başvurabilecek. Talepler ayrıca Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda da iletilebilecek. Tahsil edilen kira tutarı arazi malikine ödenecek.