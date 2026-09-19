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İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri yönlendirildi. Kimsenin yaralanmadığı kazanın ardından emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün hakimiyetinden henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan belediye otobüsü, yol kenarındaki trafik ışıklarına ait elektrik trafosuna çarptı.

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