Kaza, Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi.

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Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün hakimiyetinden henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan belediye otobüsü, yol kenarındaki trafik ışıklarına ait elektrik trafosuna çarptı.

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Şiddetli çarpışmanın tesiriyle otobüste ağır maddi hasar oluşurken, araç içerisinde bulunan yolcular büyük panik yaşadı.

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İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri yönlendirildi. Kimsenin yaralanmadığı kazanın ardından emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA