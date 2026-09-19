Kaza, Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün hakimiyetinden henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan belediye otobüsü, yol kenarındaki trafik ışıklarına ait elektrik trafosuna çarptı.
Şiddetli çarpışmanın tesiriyle otobüste ağır maddi hasar oluşurken, araç içerisinde bulunan yolcular büyük panik yaşadı.
İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri yönlendirildi. Kimsenin yaralanmadığı kazanın ardından emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA