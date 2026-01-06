Kademeli Emeklilik Sistemi Nedir?

Kademeli emeklilik, sigorta başlangıç tarihine göre emeklilik yaşı ve prim gün sayısının adım adım artırılmasını temel alan bir modeldir. Bu sisteme göre, sigorta girişi daha erken olanlar daha genç yaşta emekli olma hakkı elde ederken, giriş tarihi ilerledikçe hem yaş sınırı hem de prim gün koşulları yükseliyor.

2000–2008 yılları arasında sigortalı olanlar için öngörülen düzenlemede, kadınlarda emeklilik yaşı 43 ile 48, erkeklerde ise 45 ile 50 yaş arasında değişiklik gösteriyor. Prim gün şartı ise sigorta başlangıç yılına göre 6.250 günden başlayarak 6.850 güne kadar çıkabiliyor. Bu sistem, aynı dönem içinde sigortalı olan kişiler arasında dahi farklı emeklilik koşullarının ortaya çıkmasına yol açıyor.

Kadın ve Erkek Sigortalılar İçin Yaş ve Prim Şartları

Örneğin, 2000 yılında sigorta girişi yapılan bir kadın çalışan 43 yaşında emeklilik hakkı elde edebilirken, 2008 yılında sigortalı olan bir kadın için emeklilik yaşı 48’e kadar çıkıyor. Erkek çalışanlarda ise 2000 girişliler için emeklilik yaşı 45 olarak belirlenirken, 2008’de sigortalı olanlar için bu sınır 50 yaşa yükseliyor. Prim gün koşulları da benzer şekilde kademeli olarak artış gösteriyor ve her yıl için birkaç yüz gün daha fazla prim ödeme şartı aranıyor.

1999 Öncesi Sigortalılar Neden Daha Avantajlı?

Kademeli emeklilik tartışmaları, esas olarak 1999 sonrası sigorta girişi olanları kapsıyor. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar, EYT ve kısmi emeklilik düzenlemeleri sayesinde halen daha avantajlı şartlara sahip bulunuyor. Bu grupta kadınlar 3.600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresiyle, erkekler ise 5.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresiyle emeklilik hakkı elde edebiliyor.

Buna karşılık 2000 sonrası sigorta girişi olanlar için emeklilik şartları daha ağır. Kadınlarda 58 yaş ve 7.000 prim günü, erkeklerde ise 60 yaş ve 7.000 prim günü, halen temel emeklilik kriterleri arasında yer alıyor.