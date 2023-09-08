40 yaşından önce adetten kesilme durumu, erken yumurtalık yaşlanmasıdır. Buna erken menopoz da deniyor. Türkiye'de menopoz yaşı 48'dir. 10-12 sene önce ortalama yumurtalık rezervi zaten azalmaya başlıyor. 40 yaşında menopoza giren bir kadında erken menopozdan söz etmiyoruz ama yumurtalık yaşlanması bu hastalarda 30'lu yaşlarda başlayabiliyor. 40 yaştan önce adetten kesilmesi durumu erken menopozdur. Bir çift eğer çocuk sahibi olmadıysa, kadın için ciddi bir sorundur. Erken menopoza giren veya yumurtalık yaşlanma riski olan hastalarda, gebelik şansı da düşüyor. Kendiliğinden gebe kalma şansı %3 ile %5 ile sınırlı oluyor. Elimizde çok fazla yapacak birşey de kalmıyor. Çünkü hastaları tüp bebek tedavisine alsak bile yumurta elde edemeyebiliyoruz. Yumurtalık yaşlanması erken olan hastalarda genç yaşlarda yumurta elde edebilirsek, gebe kalabilme şansları ileri yaştaki hastalara göre daha yüksek olabiliyor. Bu da onlar adına sevindirici olmaktadır. Ancak benzer yaş grupları açısından değerlendirdiğimizde, yumurtalık rezervi erken azalmış olan hastalarda gebe kalma şansı oldukça tehdit altında oluyor. Biz her çocuk sahibi olmak isteyen ama şuanda geciktirmeyi isteyen herkese yumurtalık rezervi hakkında genel bilgi sahibi olmalarını, bununla ilgili testler yaptırmalarını ve doktor görüşü alarak beklemelerini öneriyoruz.