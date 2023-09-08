Menopoz deyimi kullandığımız zaman hasta artık bir daha adet görmüyordur. Ancak yumurtalık rezervi daha önce azalabilir ve hasta hala adet görüyor olabilir, rezervi düzeltemeyiz. Erken yumurtalık yaşlanmasında, gebe kalma ihtimali düşük olmakla beraber sınırlı zamanları vardır. Erken menopoza girmiş bir hastanın da kendiliğinden gebe kalma şansı %3 ile %5 arasında sınırlıdır. Erken menopuzu önceden tahmin edip buna göre tedbir almakta fayda vardır. Olduktan sonra çaresi çok zordur. Doğal yoldan %3 ile %5 gebe kalma şansıyla sınırlı olduğu için, ailede erken menopoz hikayesi olanlar çok dikkat etsinler. Annede erken menopoz hikayesi varsa, genç kızında da daha erken yaşta menopoza girme ihtimali söz konusu olabilir. Bu sebeple yumurtalık rezervi takibini yaptırması ve uygun bir yaşta çocuk sahibi olmaya doğru karar vermesinde fayda vardır.