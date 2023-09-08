Erken yumurtalık rezerv yetersizliği tespit edilmiş bir hastada çok hızlı hareket edilmelidir. Başka sebepleri araştırmadan hemen tüp bebek tedavisine geçmek gerekir. Erken menopoz olduysa ve FHS değerleri belli bir seviyenin üzerindeyse yani adetin 2. ve 3. günü baktığımız bu hormon çok yükseldiyse yapabilecek çok fazla birşey yoktur. Tehdit gösteriyorsa yapılabilecek olan şeyler sınırlı zaman nedeniyle hızla tüp bebek tedavisine geçerek yumurta elde etmekten geçiyor. Ancak gebe kalma şansı düşmüştür. Kendiliğinden gebe kalma şansı %3 ile %5 arasında değişebilir. Derece derece olduğu için ileri vakalarda yani rezerv tamamen bitmiş olan olgularda şans maalesef yok denecek kadar az olabiliyor.