Erken menopozda, kısırlık sebebi var olabilir düşüncesiyle hastaya tüp bebek tedavisi uyguluyoruz. En azından başka bir neden varsa ortadan kaldırmak için ama yumurta elde etmeye bağlıyız. Bazen yumurta elde edemeyebiliyoruz. Yardımcı bazı ilaçlar veriyoruz. Bu ilaçların yumurtalık rezervini bir miktar desteklediği söyleniyor. Bazı bitkisel tedaviler vardır ama kanıta dayalı hiçbir etkilerini bilmiyoruz ama bu hastalarda kullanıyoruz. Ancak rezerv yetersizliğini önceden tespit etmek daha önemli. Olduktan sonra çok fazla yapabilecek şey maalesef yok ama hızlı hareket etmek, hastaları iyi yönlendirmek tabii ki önemlidir.