Azerbaycan’a düzenlen turda Ermeni işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ Bölgesi başta olmak üzere Azerbaycan’ın birçok bölgesini Sakaryalılar, Türk bayrakları ile gezdiler.

Sakarya’da faaliyet gösteren bir seyahat acentesi tarafından Azerbaycan’a tur düzenlendi. 13-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen turda; Azerbaycan’ın önemli şehirlerinden Gence, Şeki ve 2020 yılında meydana gelen 2. Karabağ Savaşı’nın ardından Ermeni işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan Şuşa ile Hankendi şehrinin tarihi bölgelerini Türk bayrakları ile gezdiler. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Gobustan gezisinin yanı sıra Bakü de dahil olmak üzere Azerbaycan’ı baştan başa gezen gruba, Azerbaycanlı vatandaşlarda ilgi gösterdi. Ayrıca tur esnasında, Bakü Din Hizmetleri Müşaviri ve eski Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık’ta ziyaret edildi.