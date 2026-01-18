

Toplantıya, Belediye Başkan yardımcısı Melih Ateş, Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkanı Hayrettin Yıldırım, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Orhan Tanhan, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Özdemir, İnegöl’deki Esnaf Odalarının Başkanları ile üyeler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede gelir-gider ve faaliyet raporları okundu.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Türkiye Madeni Eşya Sanatkârları Federasyonu Başkanı Hayrettin Yıldırım, “Türkiye’nin en büyük katma değer katan federasyonlarından birinin genel başkanıyım. Federasyonumuz bünyesinde 300 oda bulunmakta ve yaklaşık 300 bin esnafımız yer almaktadır. Ersin başkanımız bugüne kadar her zaman bizim yanımızda oldu. Biz de bugün Ersin Başkanımızı yalnız bırakmak istemedik. Hepinizi saygıyla selamlıyor, genel kurulunuzun hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



Belediye Başkan yardımcısı Melih Ateş ise, “Çok Kıymetli misafirlerimizi şahsım ve Belediye Başkanımız Alper Taban adına sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Alın teriyle üretim yapan mesleki kültürümüzü yaşatan esnaf ve sanatkarlarımız şehrimizin ekonomik yapısının haricinde kültürümüzün, toplumumuzun önemli yapı taşlarından birisidir. Bugünde burada olan genel kurulun yapılmasını odamıza hakim olan karşılıklı güven birlik ve beraberlik duygusundan kaynaklandığını düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde de güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak esnaflarımıza ve sanatkarlarımıza elimizden geldiğince destek olmaya ve onlarla birlikte şehrimize yararlı fikirler üreteceğimize inanıyorum. Ben bu vesileyle yapılan genel kurulun odamıza, esnaflarımıza, sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi.



Ersin Acar’ın tek aday olduğu kongrede yönetim şu isimlerden oluştu; Sinan Yaman, Emre Zaman, Halil Toy, Cemali Kaya, Çoşkun Sağlam, Yavuz Aydın

İnegöl Arabacı ve Demirci ve Madeni Sanatkarlar Odası Başkanlığı’na yeniden seçilen Ersin Acar, güven tazelerken yaptığı konuşmada genel kurula katılan üyelere teşekkür etti.