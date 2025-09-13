Bilecik’in Söğüt ilçesinde Ulu Çınar gösterisi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde bu yıl 744’üncüsü düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında sahnelenen ‘Ulu Çınar Gösterisi’, izleyenlere tarihi bir yolculuk yaşattı. Gösteriye Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı katılım sağladı. Saat 21.30’da başlayan özel gösteri, hem tarihimizi hem de kültürel değerlerimizi yansıtarak şenliklere farklı bir anlam kattı. Ertuğrul Gazi’nin mirasını ve yörüklerin azmini konu alan sahneler, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Zaman zaman alkışlarla kesilen gösteri, duygusal anlara da sahne oldu.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Bu gece ilçemiz için tarihi bir andı. Söğüt, yalnızca bir ilçe değil, tarihin kalbidir. Bu tür etkinliklerle milli birlik ve beraberlik ruhumuzu pekiştiriyoruz" dedi.