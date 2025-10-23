​Başkan Adem Vezir: "Gençlerimizin Enerjisine İhtiyacımız Var"

​Konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan İnegöl Ertuğrulgazi Derneği Başkanı Adem Vezir, gençlerin dernek faaliyetlerinde üstleneceği kritik role dikkat çekti.

​Başkan Vezir, "İnegöl'ümüzün ve derneğimizin geleceği gençlerin omuzlarında yükselecektir. Gençlik kollarımız, geçmişimizi onurlandıran kültürel değerlerimizi geleceğe taşıyan en dinamik gücümüzdür. Bu göreve atanan kardeşimiz Yaşar Gül'ün enerjisi, vizyonu ve derneğimize olan bağlılığı tamdır. Gençlik kollarımızın, onun liderliğinde İnegöl'deki tüm gençlere ulaşacağına, onları milli ve manevi değerlerimiz etrafında birleştireceğine ve başarılı projelere imza atacağına inancım tamdır. Yaşar Gül'e ve ekibine yeni görevlerinde üstün başarılar diliyorum," dedi.



​Yeni Başkan Yaşar Gül: "Misyonumuzu En İyi Şekilde Temsil Edeceğiz"

​İnegöl Ertuğrulgazi Derneği Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirilen Yaşar Gül ise görevin kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu belirtti.

​Başkan Gül, "Öncelikle şahsıma bu önemli görevi layık gören Dernek Başkanımız Adem Vezir'e ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Ertuğrulgazi Derneği'nin köklü misyonunu, gençlerin dinamizmiyle birleştirerek en iyi şekilde temsil edeceğiz. İlk hedefimiz, gençlerin sosyal, kültürel ve eğitim alanındaki gelişimlerine destek olacak, onları yerel değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirecek projeler üretmek olacaktır, kapımız, İnegöl'deki fikirleri, enerjisi ve heyecanı olan tüm gençlere açıktır. Hep birlikte, bayrağı daha yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Gençlik kollarımız artık daha güçlü ve daha aktif olacak" dedi.