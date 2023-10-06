Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kampüs içerisinde yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek olan Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ile birlikte Hayırsever San Ailesi tarafından yapımı üstlenilen Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Çocuk Eğitim Merkezi hakkında yetkililerden bilgiler alan Rektör Prof. Dr. Altun, “Üniversitemizdeki akademik ve idari personelimizin mesai saatlerinde çocuklarının güvenilir, rahat ortamda eğitim alabilmeleri için modern bu ortamı üniversitemize kazandıran Hayırseverimiz Mehmet San’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi’nin modern bir kreş binası olarak hizmet vereceğini belirten Rektör Prof. Dr. Altun, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde merkezin açılışının gerçekleştirileceğini söyledi.