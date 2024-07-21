Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin önemli ulaşım projelerinden biri olan tren yolu alt geçitli köprülü kavşak ve bağlantı yolunda sona gelindi.ERZURUM (İGFA) - Terminal Caddesi ve çevresindeki trafik yoğunluğunun en asgari seviyeye indirilmesi amacıyla yapımı süren yeni bağlantı yolu, şehrin ulaşım hayatına nefes aldıracak. Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi yanında inşa edilen tren yolu alt geçitli köprülü kavşak ve bağlantı yolu ile birlikte Terminal Caddesi ve Havalimanı güzergâhında oluşan yoğunluk da tamamen bitmiş olacak.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Tren yolu alt geçitli köprülü kavşak ve bağlantı yolumuzla şehir ulaşımındaki trafik yoğunluğu da rahat bir nefes alacak. Yeni yol ile birlikte Yıldızkent, Yenişehir, D260-21 Erzurum-Erzincan Karayolu ile Erzurum Havalimanı yolu birbirine bağlanacak. 610 metre uzunluğunda, 18 metre köprü genişliğindeki bağlantı yolumuzun tren yolu genişliği de 15 metre olarak tasarlandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile Erzurum Büyükşehir Belediyemizin işbirliğinde yapılan tren yolu alt geçitli köprülü kavşak ve bağlantı yolumuzda sona yaklaştık. İnşallah ağustos ayında yeni bağlantı yolumuz ulaşıma açılacak” diye konuştu.