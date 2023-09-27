İstanbul’un Esenler ilçesinde motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Atışalanı Caddesi’nde saat 20.00 sıralarında Ö.A. idaresindeki 34 GJE 300 plakalı motosiklet 64 yaşındaki R.K. isimli kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralı kadına müdahalede bulundu. Ambulans ile hastaneye kaldırılan kadının ağır yaralı olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza anını gören esnaf İsmail Doğan ”Ben marketten geliyordum. Hanımefendi araçların oradan çıktı. Karşıya geçiyordu. Motorda baya süratliydi. Sonra kadına vurdu, motor öbür tarafa fırladı, kadın da bu tarafa fırladı. Boynun altında kırık olabileceği için bir şey yapmadan bıraktılar. İlk yardım yapıldı, ama motorcu baya süratliydi.” dedi.