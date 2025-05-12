Soruşturma kapsamında Balıkesir’in tanınmış markalarından Teksüt Süt Mamulleri ile Gönenli Süt ve Süt Ürünleri de yer alıyor.

Ön değerlendirme sonucunda; rakip şirketlerin çiğ süt alım fiyatlarını birlikte belirlediği, alım bölgelerini aralarında paylaştığı ve geleceğe yönelik rekabete duyarlı bilgileri değişerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturdukları iddia edildi. Ayrıca, süt yeminin satış fiyatlarının eşgüdümle belirlendiği, müşteri paylaşımı yapıldığı ve paketlenmiş süt ürünlerinde fiyat koordinasyonu sağlandığı yönünde ciddi rekabet ihlalleri gündeme geldi.

Teksüt ve Gönenli Süt firmaları hakkında soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurulu, Teksüt ve Gönenli Süt’ün, pazar paylaşımı ve fiyat koordinasyonu yaparak piyasayı manipüle ettikleri iddialarına yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu. Söz konusu firmaların, çiğ süt ve süt yemi pazarlarında rekabete aykırı eylemlerde bulundukları ve bu eylemlerle pazarın doğal işleyişini engelledikleri öne sürülüyor.

Süt pazarında rekabeti kısıtlayan iddialar

Süt pazarındaki bu gelişmeler, rekabeti sınırlayıcı etkiler doğuruyor. Rekabet Kurulu’nun açtığı soruşturma ile, pazarın işleyişine zarar veren bu tür uygulamalara son verilmesi bekleniyor. Tüketici hakları ve piyasa düzeni için büyük bir tehdit oluşturan bu ihlallerin, soruşturma sonucunda netlik kazanması bekleniyor.