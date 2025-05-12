12 Mayıs’ı “tarihi bir gün” olarak niteleyen Soylu, PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararının ardından “Terörsüz Türkiye” hedefinin artık daha somut hale geldiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Soylu, bu sürecin Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Yeni bir dönem başlıyor. Türkiye’de ve bölgemizde tüm paradigmalar değişiyor” dedi. Soylu, terörden arındırılmış bir Türkiye’nin sadece ülkeye değil, bölgeye de barış ve kalkınma getireceğine inandığını dile getirdi. Bu süreci “siyasetin millet adına devleti yönetme gücü” olarak tanımlayan Soylu, Erdoğan ve Bahçeli’nin kararlı liderliklerinin bu tarihi gelişmede kilit rol oynadığını belirtti.