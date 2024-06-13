Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) tarafından hayata geçirilen ‘SanaTatil Yaz Okulu’nda ders zilinin çalmasına sayılı günler kaldı. 8-16 yaş aralığındaki çocuklar, 28 Haziran tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Hayatı sanatla buluşturan Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), yaz döneminde de eğitimlerine hız kesmeden devam edecek. ‘SanaTatil Yaz Okulu’ ile Esenlerli çocuklar bu yazı da dolu dolu geçirecek. 8-16 yaş aralığındaki çocukların başvuru yapabileceği okulda resim, ebru, seramik, çini, drama, keman ve gitar eğitimleri alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek. 28 Haziran’a kadar kayıtların devam edeceği okul için ön değerlendirme 1-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Çocukların hem eğlenip hem öğreneceği eğitimler ise 8 Temmuz’da başlayıp 10 Ağustos’a kadar devam edecek. “SanaTatil Yaz Okulu” için detaylı bilgiye 444 0 073 nolu telefonlardan ulaşılabilecek.