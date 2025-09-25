Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, sanayicilerle düzenlenen kahvaltı programında buluştu. Programa 3. Bölge Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Fatih Demir’in yanı sıra çok sayıda iş insanı katıldı.

Buluşmada Esenyurt’un sanayi ve üretim alanındaki mevcut durumu, sorunlar ve yapılabilecek iş birlikleri masaya yatırıldı. Katılımcılarla istişare eden Başkan Vekili Aksoy, iş dünyasıyla ortak projelerin önemine dikkat çekti.

"Sanayicilerimizin yanındayız"

Başkan Vekili Aksoy, konuşmasında şunları söyledi: "Sanayi bölgelerimizde üreten, istihdam sağlayan iş insanlarımızla birlikte hareket etmek bizim için çok değerli. Belediye olarak sanayicilerimizin yanındayız. Ortak projelerle hem ilçemize hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

