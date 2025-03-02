Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Ramazan ayının ilk orucunu şehit ailesiyle birlikte açtı. Aksoy, 2016 yılında Mardin’in Nusaybin ilçesinde yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Alıcı’nın ailesini ilk iftarda yalnız bırakmadı. Başkan Vekili ziyaretinde Şehidin küçük kızı Hatice Kübra Alıcı’ya da doğum günü sürprizi yaptı. Küçük kızın yeni yaşını kutlayan Aksoy, İstanbul Valisi Davut Gül’ün gönderdiği hediyeyi de iletti.

"Kübra bizlerin umudu olup büyüyecek"

Başkan Vekili Aksoy ziyaretini sosyal medya hesaplarından, "İlk iftarımız, şehitlerimizin emaneti şehit ailelerimizleydi. Şehidimiz J. Uzm. Çvş. Gökhan Alıcı’nın ailesiyle birlikte ilk orucumuzu açtık. Ziyaretimizde bizleri karşılayan Şehidimizin emaneti güzel kızımız Hatice Kübra Alıcı’nın yeni yaşını da iftardan sonra ailecek kutladık. Kübra bizlerin umudu olup büyüyecek. Şehidimiz Gökhan Alıcı da onunla birlikte bizlerle yaşamaya devam edecek. Bizleri hanelerinde misafir eden Şehidimizin ailesine teşekkür ediyorum. Şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, aziz hatırasını minnetle anıyorum, ruhu şâd olsun" şeklinde paylaşım yaparak Aksoy’un kızının doğum gününü kutladı.