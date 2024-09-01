Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt Belediyesinin spor merkezlerinde incelemelerde bulundu. Esenyurt’un sosyolojisine uygun bir spor kulübü kurmak istediklerini de belirten Özer, “Bizi Türkiye’de ve dünyada temsil edecek, güçlü olduğumuz bir yanımızı keşfedip onu geliştirmek istiyoruz” dedi.

Spora ve sporcuya her zaman desteklerini sürdüren Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, belediyenin spor tesislerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Ziyaretler çerçevesinde Gürbüz Süleymanoğlu Spor Merkezi, Merkez Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Mustafa Akboğa Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi ile Necmi Kadıoğlu Stadyumu ve Spor Kompleksine giden Başkan Özer burada branş derslerine de katıldı. Çocuklarla hem kick boks yapan hem de masa tenisi oynayan Başkan Özer, fitness salonlarını gezerek spor yapan vatandaşlarla sohbet etti.

“Birinci derecede önceliğimiz vatandaşların spor yapabileceği alanlar oluşturmak”

Esenyurt’un sosyolojisine uygun bir branşta spor kulübü kurmak istediklerini belirten Özer, “Esenyurt’ta spor anlamında bir potansiyel var. Bugün gezdim. Her bir tesisimizde 6 bine yakın çocuğumuz eğitim alıyor. Ayrıca şampiyonlarımız da var. Yaklaşık 20 bin kişi bu anlamda bu tesislerimizden istifade ediyor. Biz bunların sayısını daha da artıracağız. Çünkü vatandaşımızın yaşamını sağlıklı bir biçimde idame ettirebilmesi için spor yapması gerekiyor. Spor yapmak gidip bir yerde karate, boks yapmak demek değildir. Yürümek, bisiklete binmektir. Yürüyüş alanlarında sabah jimnastiği yapabilmektir. Ama maalesef Esenyurt’ta bunlar yok. Onun için birinci derecede önceliğimiz vatandaşın spor yapabileceği alanlar oluşturmak ve bu olanakları onlara sunabilmektir. Ayrıca amatör spor yapanları destekleyeceğiz. Zaten onlara olanaklar sunuyoruz. Bir de Esenyurt’un sosyolojisine uygun, geleceği olan bir spor kulübü de kurmak istiyoruz. Bizi Türkiye’de ve dünyada temsil edecek güçlü bir yanımızı keşfedip onu geliştirmek istiyoruz” diye konuştu.