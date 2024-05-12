Esenyurt Belediyesi’nin Anneler Günü vesilesiyle düzenlediği programda Belediye Başkanı Ahmet Özer anneler ile bir araya geldi. Programda tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Başkan Özer, annelere karanfil hediye etti.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Cumhuriyet Meydanı’nda Esenyurtlu anneler ile bir araya geldi. Programa Başkan Özer’in yanı sıra CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin de katıldı. Anneler Günü vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katılan annelere teşekkür eden Başkan Özer, günün anlam ve önemine vurgu yaparak, annelere karanfil hediye etti. Yeni dönemde kadınların hayatın içinde aktif rol alabilmeleri için çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Başkan Özer, her zaman annelerin yanında olacağını ve onların iş hayatında hak ettiği yerde olması için elinden geleni yapacağını söyledi. Her şeyin en güzeline ve iyisine layık olan annelere selam ve sevgilerini ileten Prof. Dr. Özer, "Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.

Düzenlenen sürpriz program nedeniyle çok mutlu olduklarını ifade eden Esenyurtlu kadınlar ise, Başkan Özer’e kendilerine verdiği destek ve güven için teşekkür etti.