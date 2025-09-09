Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, belediyenin Spor Akademisi kurslarında POMEM, BESYO ve Spor Lisesi gibi fiziksel yeterlilik sınavlarına hazırlanarak hayalindeki okulu kazanan genç sporcularla kahvaltı programında buluştu.

Esenyurt Belediyesinin Spor Akademisi kursunda yıl boyunca eğitim gören öğrencilerden 97’si hayal ettikleri üniversitelere yerleşti. Başkan Vekili Aksoy, düzenlenen programda gençlerle bir araya gelerek hem onların düşünce ve önerilerini dinledi hem de çeşitli tavsiyelerde bulundu. Programda yaptığı konuşmada sınav süreçlerinde büyük emek gösteren öğrencileri tebrik eden Başkan Vekili Aksoy, "Değerli arkadaşlar, bugün sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Spor Akademimizde aldığınız eğitimlerle önemli başarılar elde ettiniz. Bundan sonraki süreçte de bizler yanınızda olacağız. Eksiklerinizi, ihtiyaçlarınızı ve önerilerinizi bizlerle paylaşmanız çok kıymetli. Sizlerden sonra gelecek gençler için çalışmalarımızı daha da geliştireceğiz" dedi.

Aksoy, gençlere tavsiyelerde bulundu

Öğrencilere üniversite yaşamı ve gelecek planlaması konusunda tavsiyelerde bulunan Aksoy, yabancı dil öğrenmenin, farklı alanlarda kendini geliştirmenin ve doğru arkadaşlıklar kurmanın önemine dikkat çekti. Aksoy şöyle devam etti: "Üniversite yıllarınızı verimli geçirmeniz çok önemli. Spor alanında eğitim alırken farklı alanlarda da kendinize donanım kazandırın. Yabancı dil öğrenin, teknolojiye hakim olun, sosyal çevrenizi doğru kurun. Bu yılları iyi değerlendirenler, gelecekte daha güçlü adımlar atar. Sizler, geleceğin beden eğitimi öğretmenleri, polisleri ve spor insanları olacaksınız. Başarılarınızla gurur duyuyoruz. Sizleri tebrik ediyor, yolunuzun açık olmasını diliyorum."

Program, öğrencilerin düşünce ve önerilerini paylaşmasıyla son buldu.