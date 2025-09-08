CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Ardından bugün İstanbul İl Başkanlığına gelen Gürsel Tekin, binanın önünde kendisine fırlatılan su şişelerine rağmen basın açıklaması yaptı. Açıklamasının ardından aracına giren Tekin, yaklaşık yarım saat sonra binaya girdi. Gürsel Tekin’in binaya girişi sırasında tepkiler yükseldi. Tekin binaya girişinin ardından kapıların kapatılması talimatını verdi. Bu sırada Tekin, içeride olan bir kişinin protesto hakkını kullanmak istediğini söylemesi üzerine, "Bunun sorumlusu ben değilim. Ben sizi anlıyorum. 7 gündür uğraştık. Protesto yapma hakkınızı kullanın. Ama hakaret olmasın" dedi.

Kaynak: İHA