Esenyurt Belediyesi’nin meme kanserine farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği seminerde, erken teşhisin önemine dikkat çekildi. Programda katılan 40 yaş üstü kadınlar, ücretsiz mamografi ve ön muayene yapılmak üzere belediyenin anlaşmalı olduğunu hastanelere davet edildi.

Esenyurt Belediyesi tarafından 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde seminer düzenlendi. Programa, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuri Faruk Aykan, Genel Cerrah Doç. Dr. Ebru Esen ve Psikiyatr Dr. Öğr. Üyesi Levent Tekin konuşmacı olarak katıldı. Çağımızın hastalığı kanserden korunmanın yolları ve erken teşhisin öneminin vurgulandığı seminerde, kanserin psikolojik etkileri de konuşuldu. Uzmanlar, bu kanser türünün son yıllarda görülme sıklığının arttığını, ancak doğru tedavi ile ölümlerin azaldığını belirtti. Programda ayrıca meme kanserinde erken tanının tedavi başarısını artırdığına dikkat çekildi. Seminer sırasında vatandaşlardan gelen sorulara ayrıntılı cevaplar verilirken, 40 yaş üstü kadınlar Esenyurt Belediyesi’nin anlaşmalı olduğu hastanelere ücretsiz mamografi ve ön muayene yapılmak üzere davet edildi. Programa katılan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, bu anlamlı etkinliğe destek sağlayan doktorlara ve hastane yönetimine plaket takdim etti.

“356 kadına mamografi hizmeti sunduk”

Son yıllarda giderek artan meme kanserine farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Başkan Özer, “Hasta olmadan önce sağlığın kıymetini bilmek ve gereğini yapmak gerekir. İşte bu nedenle en önemli iş burada mamografi çekme işi. Bununla ilgili biz daha önce bir çalışma yaptık. 356 kadına mamografi hizmeti sunduk. Katılım yoğundu. Demek ki kadınlar bilgili. Ama bunu daha da büyütmek lazım. Rahim ağzı sağlık taraması ile ilgili bir çalışmamız oldu. Bununla ilgili de gerekli taramaları, çalışmaları yürütüyoruz. Mobil sağlık aracımız var. Altı ayda kadınlara yönelik olarak ev temizliği hizmeti sunduk. 8 bin 530 kadına sosyal danışmalık, kurumlara yönlendirme ve hastanelerde randevu hizmeti verdik. Yatalak, engelli ve talepte bulunan bin 500 kadın belediye personelimiz sağlık hizmetimizden faydalandı. Kadınlar, kültürel ve eğitimsel faaliyetlerimize katıldı. Çünkü toplumun asıl mimarları kadınlardır. Kadın varsa bir yerde hayat var, kadın varsa ilerlemek var. Yaşasın sağlıklı kadın diyoruz. Bu konuda biz belediye olarak üstümüze düşen her şeyi yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“Bizleri ücretsiz olarak hastaneye götürüp mamografi testini yapacaklar”

Seminerin kadınlar için çok faydalı olduğunu belirten Aynur Kara, “Burada sağlığımızla ilgili çok şey öğrendik. Yılda en az bir kere tarama yaptırmamız gereken bir rahatsızlık. Belediyemizde bize böyle bir imkan sunmuş. Bizim için çok faydalı oldu. Şimdi bilgilendirme yapıldı. Daha sonra bizleri ücretsiz olarak hastaneye götürüp mamografi testini yapacaklar. Bu da çok güzel bir şey. Bizim için çok büyük kolaylık oldu” diye konuştu.

“böyle seminerleri çok faydalı buluyorum”

Meme kanseri konusunda tüm kadınların bilinçli olması gerektiğini ifade eden Songül Günay ise, “1992 yılında kendim kitleyi fark ederek ameliyat oldum. O yüzden bu konuda herkesin bilinçli olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun eğitimi okullarda bile verilmeli. Çünkü bilmeden sağlığımızı es geçiyoruz. Bilgimiz olmadığı için dikkat etmiyoruz. Böyle seminerlerin olması çok güzel, çok faydalı buluyorum. İnsanlar sağlığının farkına varmalı” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.