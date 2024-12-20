Esenyurt Belediyesi, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlerini desteklemek amacıyla Ulu Çınar Sosyal Yaşam Merkezi'ni hayata geçirerek birçok farklı alanda eğitimler sunmaya başladı. Merkezde, kadınların yeteneklerini geliştirebilmeleri için el sanatları kursları, aile danışmanlığı, evlilik okulu, anne-çocuk destek programları, kadın sağlığı eğitimleri, ilk yardım kursları, çocuk terapileri ve iletişim ile motivasyon seminerleri gibi çeşitli hizmetler veriliyor. Haftanın beş günü açık olan merkezde, çocuklar için bir oyun alanı da mevcut. Böylece küçük yaştaki çocukları nedeniyle iş gücüne katılamayan kadınların, öğrenerek üretim yapmaları ve iş yaşamına dahil olmaları teşvik ediliyor.

El emeği ürünler kazanca dönüşüyor

Sosyal yaşam merkezinde moda tasarımı, punch, dikiş nakış, el nakışı, takı tasarımı gibi 6 farklı branşta el sanatları eğitimi veriliyor. Burada eğitimlerini tamamlayan kadınlar, kazanç sağlamak amacıyla üretim aşamasına geçiyor. Üretilen el emeği göz nuru ürünler, belediyenin açtığı stantlarda ve düzenlenen sergilerde satışa sunuluyor.

Güçlü aile için danışmanlık hizmeti

Merkezde ayrıca mutlu ve sağlıklı aile yapısının oluşmasına destek olmak amacıyla uzman sosyologlar tarafından danışmanlık hizmeti veriliyor. Sosyologlar, bireylere aile içi ilişkileri, toplumsal yaşamla uyumları ve aile içinde yaşanan sorunları çözmeleri noktasında yardımcı oluyor.

Anneler atölyede çocuklar oyun alanında

Kadınların eğitim alarak üretim yapması için her ayrıntının düşünüldüğü Ulu Çınar Sosyal Yaşam Merkezi’nde çocuklar, onlar için hazırlanan oyun alanında eğlenceli vakit geçiriyor. Psikolog ve çocuk gelişim uzmanları tarafından hazırlanan eğitici aktivitelerden yararlanan minikler, gelişim düzeylerine uygun oyunlar oynuyor.

“Hem sosyalleşiyor hem de kazanç sağlıyorum”

El sanatları kurslarının kendisi için çok faydalı olduğunu söyleyen kursiyer Fatma Doğan, “Buraya çocuğumla geliyorum. O kreşte eğlenirken ben de bir şeyler öğrenebiliyorum. O yüzden bu kursları tercih ettim. Kursumuzda bir şeyler üretmeye başladık. Bu bizi çok mutlu ediyor. Burada hem sosyalleşiyor hem de ürünlerimizi satarak kazanç sağlayabiliyoruz. Hocalarımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Kurslar terapi gibi geldi”

Kursiyer Elif Şen ise şöyle konuştu:

“Dikiş kursuna geliyorum. Bu kursta bir kıyafeti dikmenin bütün inceliklerini ve dikiş makinelerinin tamirini öğrendik. Arkadaşlarımızla birlikte birçok ürün ortaya çıkardık. Ayrıca biz kurstayken çocuklarımız da oyun alanında eğlenebiliyor. Ben, bütün kadınlara, evde oturmak yerine kurslara katılmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü burası bana terapi gibi geldi. Esenyurt Belediyesine sağladığı imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyorum.”