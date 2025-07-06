Esenyurt Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği geleneksel Aşure Günü etkinliğinde vatandaşlara bereketin ve kardeşliğin simgesi olan aşure ikram etti.

Esenyurt Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda Geleneksel Aşure Günü etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında, vatandaşlara bereketin ve kardeşliğin simgesi olan aşure ikram edildi. Meydanda kurulan dev kazanlar ve mobil aşevleri aracılığıyla toplam 17 bin kişiye aşure dağıtıldı. Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcıları Zekeriya Şanlıer ve Yeşil Aytulum Turgut ile belediye birim müdürleri katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen yetkililer, aşure kazanlarının başına geçerek ikramda bulundu.

Etkinlik, Esenyurt halkı tarafından büyük ilgiyle karşılandı

Etkinliğe katılan vatandaşlar, uzun yıllardır ilçede bu denli kapsamlı bir aşure etkinliği görmediklerini belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşlar, bu güzel organizasyon için Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’a ve emeği geçenlere teşekkür etti. Aşurenin birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan belediye yetkilileri, bu tür sosyal etkinliklerin devam edeceğini belirtti.