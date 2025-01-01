Kütüphaneyi ziyaret eden Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, “Kütüphanemiz gençlerimizle çok güzel oldu. Eksikleri, ihtiyaçları genç arkadaşlarımıza sordum, notlarımızı aldık. 1 Şubat itibarıyla zorlu sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin talep ettiği 24 saat açık ’uyumayan kütüphane’ hizmetine de başlayacağız” dedi.

Esenyurt’ta vatandaşların bilgiye ulaşabileceği, öğrencilerin ferah ve sessiz bir ortamda ders çalışabileceği mekanlara bir yenisi daha eklendi. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un çabalarıyla kısa sürede yapımı tamamlanan Cemil Meriç Kütüphanesi, kitapseverleri bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisindeki kütüpheden aynı anda 152 kişi yararlanabiliyor. Huzurlu ortamı, geniş okuma alanı, konferans salonu, mescid ve dinlenme alanlarına sahip kütüphane, modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Çay, su, kahve ve çorba ikramlarının yanı sıra wi-fi hizmetinin de bulunduğu kütüphane, hafta içi 08.30-21.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veriyor.

Uyumayan kütüphane projesi şubat ayında hayata geçiyor

Kütüphaneyi ziyaret eden Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, “Kütüphanemiz gençlerimizle çok güzel oldu. Eksikleri, ihtiyaçları genç arkadaşlarımıza sordum, notlarımızı aldık. 1 Şubat itibarıyla zorlu sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin talep ettiği 24 saat açık ’uyumayan kütüphane’ hizmetine de başlayacağız” dedi.