EDPK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nca yılın son toplantısın alınan kararları, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımladı.

2025 yılı için Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine ilişkin usul ve esaslarda yer alan bedeller yeniden belirlendi. Buna göre, dağıtım şirketlerinin 2025'te uygulayacağı hizmet bedellerinin üst sınırları şöyle belirlendi:

EPDK ayrıca yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesinde 2025 yılı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetlerini de güncelledi.