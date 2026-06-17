Esenyurt'ta gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 01:00 sıralarında, Balıkyolu Mahallesi 522. Sokak üzerinde meydana geldi. Plakaları belli olmayan motosikletli bir grup sokağa girdikleri sırada, aynı mevkide bulunan ve plakaları belli olmayan otomobil ve minibüsten ateş açıldı. Açılan ateş sonrası motosikletteki 2 kişi yere düştü, akabinde yanlarında getirdikleri silahla karşı tarafa ateş açmaya başladı. Ateş edilen kurşunlar sokakta bulunan iş yerlerine ve çok sayıda araca isabet etti. Olaya karışan ve kimlikleri belirlenemeyen şahıslar, olaydan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokak girişini ve çıkışını kontrollü olarak kapattı. Çok sayıda boş kovan incelendi. Mermilerin isabet ettiği işyerleri ve araçlar incelendi. Bölgedeki güvenlik kameraları incelendi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olayın yaşandığı sırada bir binanın güvenlik kamerası yaşanan silahlı çatışmayı saniye saniye kaydetti. Görüntülerde motosikletli grup sokağa girdiği sırada, karşısındaki otomobilden ateş açıldığı, sonrasında yanına gelen başka bir otomobilden de ateş açıldığı görüldü. Motosikletli grubun düşüp, yanlarında getirdiği silahla karşı tarafa ateş açtığı ve sonrasında 2 grubun da olay yerinden kaçtığı görüldü.

Olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.