Esenyurt Belediyesi’nin, 2025-2029 dönemi stratejik plan hazırlık çalışmalarıyla ilgili düzenlendiği Muhtarlar Çalıştayı’nda konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, “Siz bizim elimiz, kolumuz olacaksınız. Bir kentlilik bilinciyle Esenyurt’a sahip çıkacaksınız. Bunu yaptığınız takdirde 5 yıl sonra daha güzel bir Esenyurt’ta yaşamış olacağız” dedi.

Esenyurt’ta, 2025-2029 dönemi stratejik plan hazırlık sürecinde ilçeye değer katacak projeleri görüşmek amacıyla Muhtarlar Çalıştayı düzenlendi. Esenyurt Kültür Merkezi’nde gerçekleşen çalıştaya Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzğun ve 43 mahalle muhtarı katıldı. Gün boyu devam eden programda önümüzdeki 5 yılda; yeşil alan, eğitim, sağlık, spor, altyapı gibi alanlarda ilçeye kazandırılacak projeler, acil yapılması gereken çalışmalar ve mahallelerin ihtiyaçlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunularak izlenecek yol haritası çıkarıldı.

“Siz bizim elimiz, kolumuz olacaksınız”

Esenyurt’u halkçı belediyecilik anlayışıyla yönettiklerinin altını çizen Başkan Özer, “Hedefimiz katılımcı yerel yönetim yani halkın işin içinde olduğu bir yerel yönetim sistemi uygulamak Yönetim işini halkla beraber yapacağız. Onun için bu çalışmaları başlatıyoruz. Zaten siyasetin de işlevi bu. Üretimi artıracağız. Buradan çıkan rantı halka dağıtacağız. Muhtarlarımız da bizim için önemli. Siz bizim elimiz kolumuz olacaksınız. Bir yanlış varsa düzelteceksiniz, eksik varsa gidereceksiniz. Esenyurt’a sahip çıkarak, bir kentlilik bilinci edineceksiniz. Bunu oluşturduğumuz takdirde, Allah’ın izniyle 5 yıl sonra bambaşka bir Esenyurt’ta yaşamış olacağız. Çocuklarımız daha güzel bir Esenyurt’ta daha güzel bir dünyada yaşamış olacaklar. O nedenle bu işi sizden başlattık” diye konuştu.