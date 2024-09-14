2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte Bursa Genç İHH ve İnegöl Genç İHH tarafından Kurşunlu İlkokulu ve Kurşunlu İstiklal İlkokulunda Bed-i Besmele töreni düzenlendi.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Bursa Genç İHH Başkanı Ömer Peker ve İHH İnegöl Temsilciliği İdari İşler Müdürü Hüseyin Aydın ile Kurşunlu İstiklal İlkokulu Müdürü Deniz Çevik ve Kurşunlu İlkokulu Müdürü Recep Karakaya da katıldı.

Tören öncesi kısa bir açıklama yapan Bursa Genç İHH Başkanı Ömer Peker, "Osmanlı’da çocuklar dört-beş yaşına geldiklerinde ilk mektebe yani ilkokula başlarken düzenlenen merasime “bed-i besmele” veya “âmin alayı” adı verilirdi. Bu geleneği yaşatmak adına biz de bugün Kurşunlu Mahallemizdeki iki okulumuzda eğitime başlayan anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerimize temsili bir bed-i besmele töreni yapmak istedik. Bizlere destek olan ve programımıza katılan değerli İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin'e ve milli eğitim camiasına teşekkür ederim."dedi.

Tören kapsamında öğrenciler gün boyu çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlenirken çeşitli ikramların da tadına baktılar.

Programa katılım gösteren İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, çocukların oyunlara eşlik etmesi ile renkli görüntüler yaşanırken, programın sonunda çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.