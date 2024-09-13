Esenyurt Belediyesi Akçaburgaz Aşevi Yemek Dağıtım Noktası hizmete açıldı. Açılışını Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gerçekleştirdiği dağıtım noktasında cuma namazı çıkışı vatandaşlara ilk yemek ikramı yapıldı.

Esenyurt’un Akçaburgaz Mahallesi’nde açılan aşevinde günlük en az bin ihtiyaç sahibi vatandaşa bir öğün ve dört çeşit olacak şekilde sıcak yemek desteği sunulacak. Aynı anda 200 kişinin kullanabileceği merkez, her gün 12.00 ile 14.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek. Sosyal belediyecilik anlamında önemli bir adım olan Esenyurt Belediyesi Aşevi’nde hazırlanan yemekler, mahallelerde hayata geçirilen dağıtım noktaları aracılığıyla da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

Açılışta konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “Biz gelir gelmez hedefler koyduk kendimize. Hedeflerimizden bir tanesi Esenyurt’u sosyal belediyeciliğin kalbi yapmaktı. Bu çerçevede Esenyurt’ta bulunan Yıldız Camii altında aşevi açtık. Orada kapasitemizi 15 bine kadar ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bu sayıları 30 bine, 40 bine kadar da çıkarabilecek bir kapasite oluşturmayı amaçlıyoruz. Ancak dedik ki ‘Esenyurt büyük bir yer, herkes buraya gidemez, o zaman biz onların ayağına gidelim’. Bu amaçla en ihtiyaç duyulan mahallelerde 8 farklı aşevi açmayı amaçladık. Birkaç hafta önce İstiklal Mahallesi’nde bir aşevini açtık, bin 500 kişiye sıcak yemek vereceğiz. Bugün de sanayi mahallesi olarak bilinen Akçaburgaz Mahallesi’nde aşevimizi açtık. Bin kişiye günde 3 çeşit sıcak yemek dağıtımı yapabileceğiz. Burası ile de yetinmeyeceğiz, en az 6 mahallemizde daha aşevi açacağız. Bunlar aslında sosyal devletin yapması gereken işler ama bu alanlarda devletin elinin ulaşamadığı yerleri biz Esenyurt Belediyesi olarak dolduracağız. Çünkü biz inanıyoruz ki cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesi, sesi çıkmayanların sesidir” dedi.