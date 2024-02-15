Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, ilçede bulunan esnafla kahvaltıda bir araya geldi. Programda konuşan Turan, “Bugüne kadar yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır” dedi.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan Fatih’te bulunan Gelinlikçiler Çarşı’sındaki esnafla kahvaltı programında bir araya geldi. Programın ardından Başkan Turan, esnafı ziyaret ederek sohbet etti. Fatihli esnaf, Başkan Turan’a seçimde başarılar dileyerek destek verdi.

“Eser ve hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışını, Fatih’imize hakim kılmaya çalıştık”

5 yılda 400’ü aşkın proje gerçekleştirdiklerini belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Sıklıkla belirttiğim gibi bundan 5 yıl önce, Fatih’e aday olduğumuzda hemşehrilerimize verdiğim en büyük vaat, çok çalışmaktı. Büyük badireler atlattığımız bir 5 yılı geride bırakmak üzereyiz. Yeni bir seçim sürecinin içindeyiz. Hamdolsun, şartlar ne olursa olsun, üreten, eser ortaya koyan bir belediye olduk. Bağlı olduğumuz siyaset geleneğine sadık kalarak ‘eser ve hizmet’ odaklı bir belediyecilik anlayışını, Fatih’imize hakim kılmaya çalıştık. 5 yılda 400 projeyi hayata geçirdik. Bugün en büyük vaadimizi, yani ’çok çalışacağımız’ sözünü yerine getirmiş olmanın verdiği iç huzuruyla karşınızdayım. Ve açık ve net şekilde diyorum ki, ’bugüne kadar yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır.’ Çok şükür, ayaklarımız sağlam basıyor. Lafa değil, işe bakıyoruz” şeklinde konuşuldu.

“İstatistikler doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor”

AK Parti’nin milletin içinden doğduğunu söyleyen Turan, "Gücünü ve meşruiyetini sadece ama sadece milletimizden almıştır. Son çeyrek asırda, bizim siyasetimiz iyilik üretmiştir, memleketi hizmetlerle, yatırımlarla ihya etmiştir. Kıymetli esnaf kardeşim, 2019’da, görevi devir aldığımız günden bugüne ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı bilerek yol aldık. Hizmet üretirken halkın rızasını kazanma, gönlünü alma konusunda fevkalade hassas davrandık. Çünkü Hakk’ın rızasını almak, halkın gönlünü kazanmaktan geçer. Fatih’te yapılan işleri de takdir edecek olan sizlersiniz. Ancak sayılar, istatistikler doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor” diye konuştu.